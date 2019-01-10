181 млн рублей сэкономили жители Удмуртии на оплате штрафов через Госуслуги

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

Ижевск. Удмуртия. 263 млн рублей сэкономили жители Удмуртии при помощи портала Госуслуг. Об этом сообщает региональное министерство внутренних дел.

В МВД уточнили, что за год жители республики сэкономили более 34 млн рублей при уплате миграционных госпошлин, 181 млн на штрафах ГИБДД и еще 48,5 млн на пошлинах за услуги Госавтоинспекции.

В 2017 году аналогичный показатель составил около 70 млн рублей, сообщает официальный сайт ведомства.