970 млн рублей взыскали с должников Удмуртии с начала года

В результате окончено более 23 тыс. исполнительных производств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2018 года судебные приставы взыскали с должников по налоговым платежам 970 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по республике, в результате окончено более 23 тыс. исполнительных производств.

В соответствии с законодательством к должникам применяются следующие меры: наложение ареста и списание денежных средств со счетов, запрет на регистрационные действия, арест и изъятие имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Так, жительница Ленинского района города задолжала 142 тыс. рублей. За это судебные приставы наложил арест и принудительно изъял у женщины автомобиль «Ситроен». У горожанки есть 10 дней для оплаты долга, «иначе иномарка будет передана на реализацию в Росимущество, по результатам торгов часть денежных средств пойдёт на оплату долга, оставшуюся сумму перечислят должнице».