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970 млн рублей взыскали с должников Удмуртии с начала года

08:30, 29 июня, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 29 июня, 2018
Диана Ворончихина
221
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
Фото: arzik2
221
0

В результате окончено более 23 тыс. исполнительных производств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2018 года судебные приставы взыскали с должников по налоговым платежам 970 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по республике, в результате окончено более 23 тыс. исполнительных производств.

В соответствии с законодательством к должникам применяются следующие меры: наложение ареста и списание денежных средств со счетов, запрет на регистрационные действия, арест и изъятие имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Так, жительница Ленинского района города задолжала 142 тыс. рублей. За это судебные приставы наложил арест и принудительно изъял у женщины автомобиль «Ситроен». У горожанки есть 10 дней для оплаты долга, «иначе иномарка будет передана на реализацию в Росимущество, по результатам торгов часть денежных средств пойдёт на оплату долга, оставшуюся сумму перечислят должнице».

08:30, 29 июня, 2018
Диана Ворончихина
221
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг

 

 

 


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