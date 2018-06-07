Почти 30 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на строительство фан-зоны в Ижевске

Открыть место досуга горожан планируют 12 июня.

Ижевск. Удмуртия. Минстрой Удмуртской Республики заявил о готовности выделить из республиканского бюджета порядка 30 млн рублей на софинансирование проекта фан-зоны в парке имени Кирова в Ижевске. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Гордумы столицы Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Депутат также сообщил о готовности правительства республики выступить поручителем по кредиту.

«Совет, хоть и не единогласно, и не с первого раза, но принял к одобрению заключение о получении кредита на покрытие части расходов по строительству фан-зоны и необходимости заключения договора на строительство», - написал Сурнин.

Он также уточнил, что примерная стоимость строительства - 80 млн рублей; 50 млн рублей - за счёт кредита «Летнего сада» и его будущих доходов, а 30 млн рублей - за счёт бюджета республики.

Напомним, фан-зону в парке имени Кирова планируют открыть 12 июня. Ранее региональный УФАС решил проверить факт строительство объектов без проведения торгов.

Комментируя этот вопрос в «Фейсбуке», Дмитрий Сурнин написал: «Конкурсные процедуры не обсуждались советом, так как не в наших полномочиях и регулируются законами, а не решениями советов директоров («Летнего сада» - прим. ред.)».