play
pause
  • $ 62.01 ↑
  • € 72.86 ↑

Почти 30 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на строительство фан-зоны в Ижевске

16:30, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
16:30, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
233
0
#бюджет\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Минстрой Удмуртии\n#фанаты
Фото: @arzik2
233
0

Открыть место досуга горожан планируют 12 июня.

Ижевск. Удмуртия. Минстрой Удмуртской Республики заявил о готовности выделить из республиканского бюджета порядка 30 млн рублей на софинансирование проекта фан-зоны в парке имени Кирова в Ижевске. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Гордумы столицы Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Депутат также сообщил о готовности правительства республики выступить поручителем по кредиту.

«Совет, хоть и не единогласно, и не с первого раза, но принял к одобрению заключение о получении кредита на покрытие части расходов по строительству фан-зоны и необходимости заключения договора на строительство», - написал Сурнин.

Он также уточнил, что примерная стоимость строительства - 80 млн рублей; 50 млн рублей - за счёт кредита «Летнего сада» и его будущих доходов, а 30 млн рублей - за счёт бюджета республики.

Напомним, фан-зону в парке имени Кирова планируют открыть 12 июня. Ранее региональный УФАС решил проверить факт строительство объектов без проведения торгов.

Комментируя этот вопрос в «Фейсбуке», Дмитрий Сурнин написал: «Конкурсные процедуры не обсуждались советом, так как не в наших полномочиях и регулируются законами, а не решениями советов директоров («Летнего сада» - прим. ред.)».

Dmitriy Surnin

Провели совет директоров Летнего сада по вопросу строительства Фан зоны. Все очень нервно и есть причины. Общее впечатление такое (озвучил на совете): очень слабая координация совместных действий...

16:30, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
233
0
#бюджет\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Минстрой Удмуртии\n#фанаты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
7127

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

12435
13:43, 01 июня, 2018

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12323
14:27, 31 мая, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10681
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

9897
11:50, 04 июня, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2504

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2381
19:04, 04 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2342
19:08, 05 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2261
18:00, 03 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2209
16:43, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3581

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2279
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2123
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2037
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1772
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

Получение гражданства России

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

06 июня, 2018