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УФАС по Удмуртии проверит строительство без проведения торгов фан-зоны в Ижевске

10:10, 31 мая, 2018
Дарья Саушина
10:10, 31 мая, 2018
Дарья Саушина
237
0
#спорт\n#благоустройство\n#ФАС\n#Ижевск\n#финансы и деньги
Фото: udmurt.media
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В ведомство поступило обращение гражданина.

Ижевск. Удмуртия. Строительство фан-зоны в парке Кирова в Ижевске без проведения торгов проверит Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртии. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в ведомстве, 24 мая к ним поступило обращение гражданина, которое еще предстоит рассмотреть.

Как рассказал в выпуске муниципальной газеты «Столица Ижевск» от 30 мая гендиректор «Летнего сада» Сергей Буторин, по предварительным расчетам стоимость создания фан-зоны составляет 72 млн рублей. «Я предложил использовать собственные средства Летнего сада - это 20 млн рублей, а оставшаяся часть - кредитный портфель. Сейчас это предложение проходит процедуру согласования у руководителей города и совета директоров», - рассказал Сергей Буторин.

Вместе с тем, работы уже ведутся. В День города 12 июня в парке Кирова откроется фан-зона для болельщиков, которая станет главной общественной площадкой чемпионата мира по футболу в Ижевске. Она сможет принять до 5 тыс. зрителей. Значимую часть зоны занимает универсальная спортивная площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола.

В ГИБДД обратили внимание на отсутствие качественных подъездных путей и парковочных мест. Сергей Буторин сообщил, что на сегодняшний день есть договоренность с одной их коммерческих стоянок, находящейся неподалёку от фан-зоны. Владельцы освободят места для автомобилей на то время, пока будет проходить чемпионат. «Сейчас рядом с парком находится около 350 стояночных мест, которых может не хватить. Дальше будем думать, как можно ещё больше расшириться, чтобы устранить эту проблему», - отметил гендиректор «Летнего сада».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Предполагается, что после окончания соревнований фан-зона будет активно использоваться для проведения городских мероприятий, концертов и уличных фестивалей.

10:10, 31 мая, 2018
Дарья Саушина
237
0
#спорт\n#благоустройство\n#ФАС\n#Ижевск\n#финансы и деньги

 

 

 


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