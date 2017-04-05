Удмуртию могут заставить вернуть в федеральный бюджет 14,7 млрд рублей

Это связано с нарушениями условий соглашения региона и Минфина России.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия нарушила условия соглашения с Минфином России по межбюджетным кредитам и должна вернуть в федеральный бюджет 14,7 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам в среду, 5 марта, полпред Президента России в Приволжье Михаил Бабич.

«Нарушены соглашения с министерством финансов Российской Федерации. Предписывают погасить вне плана 14,7 млрд рублей в текущем году, а это почти 30% от всех доходов бюджета», - сказал Бабич.

В аппарате полномочного представителя Президента России корреспонденту информагентства «Сусанин» пояснили, что речь идет о нарушении шести пунктов соглашения с федеральным ведомством, которые обязательны к выполнению со стороны региона. О каких именно обязательствах идет речь, не уточняется.

Информационное агентство «Сусанин» пока не располагает комментариями министерства финансов Удмуртии.

По информации, опубликованной на сайте регионального ведомства, госдолг республики на 1 марта 2017 года составлял 52,473 млрд рублей, из которых 42,2%, или 22,231 млрд рублей, это бюджетные кредиты, 38,3%, или 20 млрд рублей – займы в коммерческих банках. Остальную часть государственного долга составляют облигации.

Расходы на обслуживание госдолга Удмуртской Республики на начало марта составили 396,7 млн рублей.

Ранее министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов заявил, что на 2017 год финансовое ведомство региона установило плановый размер госдолга в 52 млрд рублей, или 100% от объема доходов республиканской казны.

Это максимальная величина, размер которой Минфин Удмуртии намерен был снижать в течение года, в том числе, за счет замещения коммерческих кредитов государственными ценными бумагами. По словам Евдокимова, в случае достижения максимального размера госдолга региона годовые затраты на его обслуживание составят 3,5 млрд рублей.