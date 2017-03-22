Массовый сбыт фальшивых пятитысячных купюр зафиксировали в Ижевске

У денежных билетов один источник происхождения.

Ижевск. Удмуртия. Массовый сбыт поддельных пятитысячных купюр зафиксировали в Ижевск. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, все они имеют один источник происхождения.

Денежные билеты имеют серии «ав**747**», «ба**769**», «ВМ**847**», «БВ **847**».

МВД по Удмуртии предупреждает: будьте внимательны при расчетах наличными. Если нашли подозрительную купюру, обращайтесь в полицию по телефону 02 и 102 (с мобильного). Не пытайтесь сбыть купюру. Помните: изготовление, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка России наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.