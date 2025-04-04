Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии подтвердил необоснованно завышенную цену на дизель ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по республике.

Управлением федеральной антимонопольной службы установлено, что в период снижения закупочных цен на дизель и при переходе с зимней на летнюю марку топлива компания не снижала розничные цены на территории Удмуртии. Напротив, компания увеличивала цену, что привело к ущемлению интересов потребителей.

«ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» устанавливало наиболее высокие цены дизтоплива на АЗС в сравнении с другими хозсубъектами», — передаёт УФАС по Удмуртии.

В результате рассмотрения дела в суде рост розничных цен признан необоснованным. Действия компании остановлены.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда, заявление поступило в суд в сентябре 2024 года. Судебный акт вынесен 2 апреля в закрытом судебном заседании.