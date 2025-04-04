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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии признали необоснованным завышение цен на дизель «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

12:27, 04 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии признали необоснованным завышение цен на дизель «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
12:27, 04 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
214
0
#бензин\n#потребительские цены\n#Лукойл\n#суды
Источник фото: unsplash.com (engin akyurt)
214
0

Компания увеличивала розничные цены на топливо при снижении закупочных цен.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии подтвердил необоснованно завышенную цену на дизель ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по республике.

Управлением федеральной антимонопольной службы установлено, что в период снижения закупочных цен на дизель и при переходе с зимней на летнюю марку топлива компания не снижала розничные цены на территории Удмуртии. Напротив, компания увеличивала цену, что привело к ущемлению интересов потребителей.

«ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» устанавливало наиболее высокие цены дизтоплива на АЗС в сравнении с другими хозсубъектами», — передаёт УФАС по Удмуртии.

В результате рассмотрения дела в суде рост розничных цен признан необоснованным. Действия компании остановлены.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда, заявление поступило в суд в сентябре 2024 года. Судебный акт вынесен 2 апреля в закрытом судебном заседании. 

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12:27, 04 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
214
0
#бензин\n#потребительские цены\n#Лукойл\n#суды