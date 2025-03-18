Он избил потерпевшую, после чего начал её душить.
Ижевск. Удмуртия. Семь месяцев ограничения свободы получил житель Ижевска за избиение бывшей жены. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.
В декабре 2024 года 45-летний обвиняемый, будучи пьяным, находился в квартире бывшей супруги. Там он много раз ударил её по лицу, голове, после чего повалил на кровать и стал душить. В результате у потерпевшей остались кровоподтеки на лице, шее и руках, которые не причинили вреда здоровью.
Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления с применением насилия.
Суд вынес наказание в виде ограничения свободы на семь месяцев.
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