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Люди погибли на пожарах в Увинском районе и в Камбарке

09:37, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Люди погибли на пожарах в Увинском районе и в Камбарке
09:37, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Один человек госпитализирован.

Удмуртия. В Удмуртии произошло два пожара с погибшими, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сегодня утром в 6:09 поступил сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном доме на улице Чернышевского в Камбарке. К моменту прибытия пожарных здание было охвачено открытым пламенем. Площадь пожара составила более 60 квадратных метров.

К сожалению, двое мужчин погибли. Женщину с травмами доставили в больницу Ижевска.

На месте работают дознаватели МЧС, эксперты пожарной лаборатории и следственные органы для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Ещё один пожар с двумя погибшими произошёл вечером 15 марта в деревне Большой Каркалай Увинского района. Горел деревянный дом на улице Советской. Причины возгорания устанавливаются.

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09:37, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#пожар