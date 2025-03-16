Удмуртия. В Удмуртии произошло два пожара с погибшими, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сегодня утром в 6:09 поступил сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном доме на улице Чернышевского в Камбарке. К моменту прибытия пожарных здание было охвачено открытым пламенем. Площадь пожара составила более 60 квадратных метров.

К сожалению, двое мужчин погибли. Женщину с травмами доставили в больницу Ижевска.

На месте работают дознаватели МЧС, эксперты пожарной лаборатории и следственные органы для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Ещё один пожар с двумя погибшими произошёл вечером 15 марта в деревне Большой Каркалай Увинского района. Горел деревянный дом на улице Советской. Причины возгорания устанавливаются.