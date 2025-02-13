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Несовершеннолетнего студента из Сарапула оштрафовали за сообщение о минировании колледжа

10:10, 13 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Несовершеннолетнего студента из Сарапула оштрафовали за сообщение о минировании колледжа
10:10, 13 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
147
0
#Сарапул\n#подростки\n#ложный теракт\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
147
0

Молодой человек пошёл на преступление, так как не хотел идти на учёбу.

Сарапул. Удмуртия. Несовершеннолетнего студента из Сарапула осудили за ложные сообщения о готовящемся теракте. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что осенью 2024 года молодой человек, не желая идти на занятия, через популярный мессенджер отправил три сообщения о минировании колледжа. Он требовал эвакуировать людей и писал, что «…колледж взлетит в небо, …будут смерти, …спрятано 5 кг взрывчатки», «оставить в черной сумке в лесу 400 тысяч рублей…».

После этого на место выехали спецслужбы, которые достоверно установили, что сообщения ложные. Учебный процесс продолжился.

Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, среди которых несовершеннолетний возраст, явка с повинной, состояние здоровья близких, и назначил «минёру» наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

10:10, 13 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
147
0
#Сарапул\n#подростки\n#ложный теракт\n#суды