Сарапул. Удмуртия. Несовершеннолетнего студента из Сарапула осудили за ложные сообщения о готовящемся теракте. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что осенью 2024 года молодой человек, не желая идти на занятия, через популярный мессенджер отправил три сообщения о минировании колледжа. Он требовал эвакуировать людей и писал, что «…колледж взлетит в небо, …будут смерти, …спрятано 5 кг взрывчатки», «оставить в черной сумке в лесу 400 тысяч рублей…».

После этого на место выехали спецслужбы, которые достоверно установили, что сообщения ложные. Учебный процесс продолжился.

Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, среди которых несовершеннолетний возраст, явка с повинной, состояние здоровья близких, и назначил «минёру» наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.