Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Условное наказание получил предприниматель из Можги, по вине которого погиб сотрудник

10:20, 17 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Условное наказание получил предприниматель из Можги, по вине которого погиб сотрудник
10:20, 17 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
222
0
#Можга\n#рубка леса\n#гибель людей\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
222
0

Подсудимый не провёл инструктаж своему знакомому перед началом валки леса.

Можга. Удмуртия. Предпринимателю из Можги, по вине которого погиб человек, дали условное наказание. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Являясь ИП, 40-летний подсудимый выступал организатором работ по валке деревьев и на условиях устной договорённости привлёк к работе 57-летнего знакомого на территории Горнякского лесничества в Можгинском районе.

Из-за небрежного отношения к своим обязанностям по обеспечению безопасности работ виновный не провёл своему знакомому стажировку и инструктаж перед началом валки деревьев. В результате халатности во время работ упавшее дерево убило потерпевшего.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил предпринимателю наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком.

10:20, 17 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
222
0
#Можга\n#рубка леса\n#гибель людей\n#суды