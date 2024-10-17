Условное наказание получил предприниматель из Можги, по вине которого погиб сотрудник

Можга. Удмуртия. Предпринимателю из Можги, по вине которого погиб человек, дали условное наказание. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Являясь ИП, 40-летний подсудимый выступал организатором работ по валке деревьев и на условиях устной договорённости привлёк к работе 57-летнего знакомого на территории Горнякского лесничества в Можгинском районе.

Из-за небрежного отношения к своим обязанностям по обеспечению безопасности работ виновный не провёл своему знакомому стажировку и инструктаж перед началом валки деревьев. В результате халатности во время работ упавшее дерево убило потерпевшего.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил предпринимателю наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком.