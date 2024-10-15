Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Житель Удмуртии получил наказание за секс с малолетней в туалете общежития

11:10, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Удмуртии получил наказание за секс с малолетней в туалете общежития
11:10, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
219
0
#Сарапульский район\n#несовершеннолетние\n#секс\n#суды
Фото: unsplash.com (Jan Antonin Kolar)
219
0

Его лишили свободы на четыре года.

Сарапул. Удмуртия. Житель Удмуртии получил наказание за неоднократный секс с малолетней. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Суд установил, что 25-летний житель Сарапульского района с августа по сентябрь 2023 года не менее трёх раз занимался сексом в туалете общежития и садовом домике с малолетней потерпевшей, достигшей 12-летнего возраста. Это причинило девочке моральный вред и нравственные страдания.

Подсудимый признал вину, от дачи показаний отказался.

Суд учёл, что молодой человек ранее совершал преступления небольшой тяжести, а также привлекался к административной ответственности. С учётом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима.

11:10, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
219
0
#Сарапульский район\n#несовершеннолетние\n#секс\n#суды