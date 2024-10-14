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Подросток на электросамокате устроил ДТП в Ижевске

13:07, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Подросток на электросамокате устроил ДТП в Ижевске
13:07, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
310
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокаты
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
310
0

Юноша с травмами попал в больницу.

Ижевск. Удмуртия. 12 октября на улице Ильфата Закирова в Ижевске очередной электросамокатчик устроил ДТП. Он же стал единственным пострадавшим в аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

15-летний подросток выехал на проезжую часть в запрещённом месте, предварительно не убедившись в безопасности манёвра. На дороге электросамокатчик столкнулся с легковушкой, за рулём которой была 35-летняя женщина. Подростка с травмами доставили в больницу.

Оператору кикшеринга направили письмо по факту управления электросамокатом несовершеннолетним. За это полагается штраф в размере 10 000 рублей с последующей блокировкой аккаунта.

13:07, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
310
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокаты