Пенсионерку из Сарапула осудили за убийство 90-летней женщины

Будучи пьяной, она зарезала мать своего сожителя.
Сарапул. Удмуртия. Пенсионерку из Сарапула осудили за убийство матери своего сожителя. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.
Суд установил, что 19 мая пьяная 64-летняя подсудимая устроила конфликт с 90-летней потерпевшей. Женщина ударила мать своего сожителя ножом в грудь. Пострадавшая скончалась на месте.
В судебном заседании обвиняемая признала вину в полном объёме, раскаялась.
Суд отправил виновную в колонию общего режима на семь лет.