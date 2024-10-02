Пенсионерку из Сарапула осудили за убийство 90-летней женщины

Сарапул. Удмуртия. Пенсионерку из Сарапула осудили за убийство матери своего сожителя. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что 19 мая пьяная 64-летняя подсудимая устроила конфликт с 90-летней потерпевшей. Женщина ударила мать своего сожителя ножом в грудь. Пострадавшая скончалась на месте.

В судебном заседании обвиняемая признала вину в полном объёме, раскаялась.

Суд отправил виновную в колонию общего режима на семь лет.