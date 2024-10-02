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Пенсионерку из Сарапула осудили за убийство 90-летней женщины

17:40, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пенсионерку из Сарапула осудили за убийство 90-летней женщины
17:40, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
122
0
#убийство\n#родственники\n#суды
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
122
0

Будучи пьяной, она зарезала мать своего сожителя.

Сарапул. Удмуртия. Пенсионерку из Сарапула осудили за убийство матери своего сожителя. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что 19 мая пьяная 64-летняя подсудимая устроила конфликт с 90-летней потерпевшей. Женщина ударила мать своего сожителя ножом в грудь. Пострадавшая скончалась на месте.

В судебном заседании обвиняемая признала вину в полном объёме, раскаялась.

Суд отправил виновную в колонию общего режима на семь лет.

17:40, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
122
0
#убийство\n#родственники\n#суды