Жителя Ижевска обвинили в убийстве бывшей жены

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в убийстве бывшей супруги и краже её имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, 24 июля 46-летний обвиняемый, будучи пьяным и имея при себе нож, пришёл в квартиру к 35-летней бывшей супруге на улице Карла Маркса. Там он устроил с ней конфликт, в ходе которого нанёс потерпевшей несколько ударов ножом в шею. От полученных ранений женщина скончалась.

После это мужчина похитил её мобильный телефон и скрылся с места преступления, выкинув окровавленный нож в водоём.

В результате комплекса мер следователи совместно с полицейскими установили и задержали обвиняемого. В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие его вину. Отмечается, что мужчина ранее неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья человека.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.