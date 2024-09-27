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Жителя Ижевска обвинили в убийстве бывшей жены

15:00, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска обвинили в убийстве бывшей жены
15:00, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
109
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#убийство\n#супруги\n#суды
Фото: СУ СКР по Удмуртии
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По версии следствия, он также похитил её мобильный телефон.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в убийстве бывшей супруги и краже её имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, 24 июля 46-летний обвиняемый, будучи пьяным и имея при себе нож, пришёл в квартиру к 35-летней бывшей супруге на улице Карла Маркса. Там он устроил с ней конфликт, в ходе которого нанёс потерпевшей несколько ударов ножом в шею. От полученных ранений женщина скончалась.  

После это мужчина похитил её мобильный телефон и скрылся с места преступления, выкинув окровавленный нож в водоём.

В результате комплекса мер следователи совместно с полицейскими установили и задержали обвиняемого. В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие его вину. Отмечается, что мужчина ранее неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья человека.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

15:00, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#убийство\n#супруги\n#суды