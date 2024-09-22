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Отапливаемая газом баня загорелась в Ижевске

14:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Отапливаемая газом баня загорелась в Ижевске
14:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
778
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС
Фото: МЧС Удмуртии
778
0

Огонь распространился на 17 км. м.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска горела отапливаемая газом баня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Пожар произошёл 21 сентября около 10:30 в микрорайоне «Радужный». Хозяин бани рассказал, что включил отопление около 05:00, после чего семья занялась своими делами. Огонь охватил территорию площадью 17 кв. м. 

По предварительным данным, пожар возник из-за перекала печи.

«Если бы возгорание произошло ночью, то последствия могли бы быть трагичнее», — отметил сотрудник госпожнадзора МЧС России Николай Чучалин.

Пожарные напоминают жителям Удмуртии, что несмотря на то, что в доме установлено современное оборудование, за ним нужно приглядывать. Также лучше установить пожарные извещатели. 

14:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
778
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС