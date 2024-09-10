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С помощью беспилотников в Сюмсинском районе обнаружили пожар площадью 1,5 га

17:52, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С помощью беспилотников в Сюмсинском районе обнаружили пожар площадью 1,5 га
17:52, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#пожар\n#беспилотники
Фото: Минприроды Удмуртии
53
0

Ликвидация пожара заняла более 16 часов.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии вечером 9 сентября операторы беспилотников заметили пожар в лесу Сюмсинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

БПЛА зафиксировали возгорание рядом с посёлком Кильмезь. По указанным координатам выехала дежурная группа лесных пожарных. Выяснилось, что на месте загорелась лесная подстилка. Специалисты вызвали дополнительную технику: автоцистерны и гусеничную технику с плугом для опашки участка возгорания. Из-за болотистой местности спецтехнике было трудно добраться до места пожара. 

К 21:00 пожарные локализовали возгорание, а к 13:00 10 сентября полностью ликвидировали его. Всего огонь успел охватить территорию площадью 1,5 га. Пожар тушили 29 человек. 

Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.  

17:52, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#пожар\n#беспилотники