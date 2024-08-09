Ижевчанина осудили за интимную переписку с несовершеннолетней

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина осудили за переписку на сексуальные темы с несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что совершеннолетний обвиняемый в социальных сетях разговаривал с 14-15 летней девочкой на тему секса.

Мужчина с обвинением согласился в полном объеме, пояснил, что осознавал свои действия.

Суд назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ и принудительную меру медицинского характера. Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон, с которого он вел переписку.

Приговор не вступил в законную силу.