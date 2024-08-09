Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Ижевчанина осудили за интимную переписку с несовершеннолетней

16:55, 09 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчанина осудили за интимную переписку с несовершеннолетней
16:55, 09 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#секс\n#подростки\n#суды
Фото: unsplash.com (Rafo Navasardyan)
161
0

Суд назначил мужчине принудительную меру медицинского характера.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина осудили за переписку на сексуальные темы с несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что совершеннолетний обвиняемый в социальных сетях разговаривал с 14-15 летней девочкой на тему секса.

Мужчина с обвинением согласился в полном объеме, пояснил, что осознавал свои действия.

Суд назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ и принудительную меру медицинского характера. Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон, с которого он вел переписку.

Приговор не вступил в законную силу.

16:55, 09 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#секс\n#подростки\n#суды