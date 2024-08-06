За насилие в отношении замначальника исправительной колонии осудили жительницу Сарапула 

Ижевск. Удмуртия. Имеющую свыше десяти непогашенных судимостей маму из Сарапула осудили за насилие в отношении замначальника исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского городского суда.

Суд установил, что в апреле 2024 года виновная находилась в штрафном изоляторе колонии №2. Во время ежедневного планового осмотра камер обвиняемая, находясь в коридоре ШИЗО, ударила руками подполковника внутренней службы.

Подсудимая признала вину в полном объёме.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие несовершеннолетних детей, признание вины, помощь в расследовании дела и так далее. Отягчающим обстоятельством установили рецидив преступлений.

Девушку лишили свободы на два года два месяца с учетом неотбытого наказания по приговору Октябрьского района Ижевска, а также обязали выплатить штраф 20 851 рубль 7 копеек.

Приговор пока не вступил в законную силу.