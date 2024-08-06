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За насилие в отношении замначальника исправительной колонии осудили жительницу Сарапула 

14:50, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За насилие в отношении замначальника исправительной колонии осудили жительницу Сарапула 
14:50, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#насилие\n#мама\n#Сарапул\n#суды
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
451
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Девушка имеет более десяти непогашенных судимостей.

Ижевск. Удмуртия. Имеющую свыше десяти непогашенных судимостей маму из Сарапула осудили за насилие в отношении замначальника исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского городского суда.

Суд установил, что в апреле 2024 года виновная находилась в штрафном изоляторе колонии №2. Во время ежедневного планового осмотра камер обвиняемая, находясь в коридоре ШИЗО, ударила руками подполковника внутренней службы.

Подсудимая признала вину в полном объёме.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие несовершеннолетних детей, признание вины, помощь в расследовании дела и так далее. Отягчающим обстоятельством установили рецидив преступлений.

Девушку лишили свободы на два года два месяца с учетом неотбытого наказания по приговору Октябрьского района Ижевска, а также обязали выплатить штраф 20 851 рубль 7 копеек.

Приговор пока не вступил в законную силу.

14:50, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
451
0
#насилие\n#мама\n#Сарапул\n#суды