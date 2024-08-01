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Двух ижевских школьников подозревают в поджоге автомобиля «Матиз»

11:55, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Двух ижевских школьников подозревают в поджоге автомобиля «Матиз»
11:55, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
94
0
#школьники\n#Ижевск\n#поджог
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
94
0

Мальчики пытались угнать машину, но, не справившись, решили её сжечь.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержаны два школьника, обвиняемые в поджоге чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Ижевске на улице Песочной горит «Матиз». На место прибыли пожарные, потушившие возгорание. В последующем дознаватель МЧС России установил, что причиной пожара был поджог.

Правоохранительные органы установили и задержали личности подозреваемых. Ими оказались школьники 2007 и 2009 годов рождения.

По версии следствия, ночью подростки гуляли по городу и решили угнать автомобиль. Проникнув в салон, они не смогли завести транспорт. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли автомобиль и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное повреждение имущества путем поджога»). За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

11:55, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
94
0
#школьники\n#Ижевск\n#поджог