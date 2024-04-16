Почти четверть века проведёт за решёткой житель Удмуртии, убивший двух своих детей

Игра. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии огласил приговор в отношении 27-летнего жителя Игры, убившего двух своих маленьких детей. Его признали виновным по трём статьям УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

В ходе разбирательства были установлены обстоятельства произошедшего. 9 мая 2023 года мужчина находился на застолье в доме своей бывшей супруги, в котором также находились двое их маленьких детей 2019 и 2021 годов рождения, и двое знакомых с грудным ребёнком.

Осуждённый в пьяном виде устроил ссору с бывшей женой. После этого женщина пошла в магазин, а мужчина ушёл в сени и из чувства ревности и обиды поджёг стоящий там диван. Когда огонь начал разгораться, мужчина отошёл в сторону и наблюдал за происходящим, с целью не допустить спасения находящихся в доме людей.

В результате двое его детей задохнулись, а находившаяся в доме семейная пара с маленьким ребёнком получили ожоги.

Материальный ущерб от пожара превысил 400 тыс. рублей. Дом со всеми хозяйственными постройками был полностью уничтожен.

Суд признал фигуранта виновным в «убийство двух малолетних лиц, совершенное общеопасным способом», «покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога». Мужчина свою вину признал частично, пояснил, что намерения убивать какого–либо не имел и раскаивается в содеянном.

Душегубу назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу сроком на 2 года и лишили права работать шофёром на срок 2 года 2 месяца и 13 дней.

Приговор ещё ожидает вступления в силу и может быть обжалован.