В Ижевске автомобомиль наехал на женщину с ребёнком

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель сбил женщину. В результате происшествия женщина получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

29 ноября в вечернее время напротив дома №42 на улице Молодёжная произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Hyindau» сбил женщину, которая шла с ребёнком по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы в результате ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан пропустить пешеходов переходящих дорогу и призывает пешеходов оценивать расстояние до приближающегося автомобиля при переходе дороги.