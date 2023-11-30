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В Ижевске автомобомиль наехал на женщину с ребёнком

12:48, 30 ноября, 2023
В Ижевске автомобомиль наехал на женщину с ребёнком
12:48, 30 ноября, 2023
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#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртии
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В результате ДТП женщина получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель сбил женщину. В результате происшествия женщина получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

29 ноября в вечернее время напротив дома №42 на улице Молодёжная произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Hyindau» сбил женщину, которая шла с ребёнком по  нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы в результате ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан пропустить пешеходов переходящих дорогу и призывает пешеходов оценивать расстояние до приближающегося автомобиля при переходе дороги.

12:48, 30 ноября, 2023
200
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход