Ижевск. Удмуртия. Новый пешеходный переход появится на улице Бабушкина в Ижевске. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Дорожные знаки «Пешеходный переход» установят у дома №95 по улице Ленина через улицу Бабушкина. Этот переход соединит зону частного сектора и квартал новостроек.

Ещё одно постановление градоначальника устанавливает дорожные знаки «Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны» напротив дома № 1 по улице Архитектора П. П. Берша.