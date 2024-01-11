Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Новый пешеходный переход появится на улице Бабушкина в Ижевске

08:30, 11 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый пешеходный переход появится на улице Бабушкина в Ижевске
08:30, 11 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
435
0
#Ижевск\n#пешеходный переход\n#пешеходные зоны
Фото: @arzik2
435
0

А в районе улицы Берша определили пешеходную зону.

Ижевск. Удмуртия. Новый пешеходный переход появится на улице Бабушкина в Ижевске. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Дорожные знаки «Пешеходный переход» установят у дома №95 по улице Ленина через улицу Бабушкина. Этот переход соединит зону частного сектора и квартал новостроек.

Ещё одно постановление градоначальника устанавливает дорожные знаки «Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны» напротив дома № 1 по улице Архитектора П. П. Берша.

08:30, 11 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
435
0
#Ижевск\n#пешеходный переход\n#пешеходные зоны