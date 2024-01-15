Из-за плохого содержания дорог в 2023 году в Ижевске произошло 201 ДТП

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2023 году произошла 201 авария, причиной которых стало неудовлетворительное содержание дорог. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате этих ДТП травмы получил 241 человек, погибли 8 человек.

Чтобы сократить количество подобных аварий, в городе провели 891 обследование состояния дорог. За невыполнение требований по содержанию улично-дорожной сети были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Также сотрудники ГИБДД проверили дороги рядом с образовательными организациями в Устиновском районе. В результате были выявлены недостатки, которые могут привести к авариям, в том числе связанным с наездами на пешеходов. Чтобы обеспечить безопасность, инспекторы приняли меры, направленные на устранение недостатков.

Напомним, что 11 января глава Удмуртии Александр Бречалов обязал власти Ижевска за двое суток расширить городские дороги и убрать колейность. Для более плодотворной работы мэр города Дмитрий Чистяков встретился с активными комментаторами в соцсетях на тему уборки снега.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, Александр Бречалов утром 13 января проехал по дорогам Ижевска и заметил улучшения. Чтобы добиться больших результатов, глава региона поручил Дмитрию Чистякову наладить взаимодействие между коммунальными и дорожными службами, а также владельцами торговых объектов и управляющих компаний. Помимо этого, следует обращать особое внимание на конструктивную критику местных жителей в соцсетях.