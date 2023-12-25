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Уроженец Удмуртии погиб под колёсами «Ламборгини» в Москве

11:11, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Уроженец Удмуртии погиб под колёсами «Ламборгини» в Москве
11:11, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
355
0
#Москва\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: unsplash.com ( Chris Kursikowski)
355
0

Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Москва. 24 декабря в Москве рядом с ТЦ «Мегаполис» на Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом передаёт информпортал «Гипорт» со ссылкой на «Мэш». 

Как стало известно изданию, спорткар Lamborghini Urus принадлежит основательнице федеральной сети салонов красоты Grushka Алёне Грушка. За рулём оказался её супруг Анатолий Грушка, пассажиров в машине не было. Сообщается, что машина ехала из «Москва-сити» в Шереметьево. Также выяснилось, что у авто не было ОСАГО.

Сообщается, что погибшим оказался 29-летний Николай Норкин из Удмуртии. Установлено, что он перебегал дорогу в неположенном месте.

11:11, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
355
0
#Москва\n#ДТП\n#гибель людей