С помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» пожарные Удмуртии помогли попавшему в аварию водителю

Грахово. Удмуртия. Благодаря автоматическому вызову системы экстренного реагирования пожарные Удмуртии узнали о ДТП и помогли пострадавшему. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Утром 25 апреля на дороге деревня Котловка - село Грахово мужчина не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги с щебенчатым покрытием в кювет. Машина перевернулась и снова встала на колеса, в результате чего водитель получил травмы.

В автомобиле была установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС», которая должна посылать сообщение в экстренные службы без участия пострадавшего. В 08:32 Единая дежурная диспетчерская служба получила автоматический вызов от этой системы. Благодаря ему пожарные из Грахово смогли незамедлительно выехать на место ДТП.