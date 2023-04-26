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С помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» пожарные Удмуртии помогли попавшему в аварию водителю

17:03, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
С помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» пожарные Удмуртии помогли попавшему в аварию водителю
17:03, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Грахово\n#Удмуртия\n#авария\n#спасатели
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Система автоматически сообщила об аварии в экстренные службы.

Грахово. Удмуртия. Благодаря автоматическому вызову системы экстренного реагирования пожарные Удмуртии узнали о ДТП и помогли пострадавшему. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Утром 25 апреля на дороге деревня Котловка - село Грахово мужчина не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги с щебенчатым покрытием в кювет. Машина перевернулась и снова встала на колеса, в результате чего водитель получил травмы.

В автомобиле была установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС», которая должна посылать сообщение в экстренные службы без участия пострадавшего. В 08:32 Единая дежурная диспетчерская служба получила автоматический вызов от этой системы. Благодаря ему пожарные из Грахово смогли незамедлительно выехать на место ДТП. 

17:03, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#авария\n#спасатели