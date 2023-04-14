Более 15 лет лишения свободы получили два жителя Ижевска за производство наркотиков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор организаторам нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Двое ижевчан связались с руководителем преступной группы, которая действовала по всей России. Им была разработана схема по обороту наркотиков. После на территории садоводческого товарищества в Завьяловском районе осужденные из Ижевска организовали нарколабораторию, где и произвели для сбыта более 5,3 кг запрещенного вещества — мефедрона.

Ранее уже судимых за наркопреступления удалось вычислить, в конце июня 2022 года их задержали сотрудники УФСБ по Удмуртии. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

В суде обвиняемые вину полностью признали. В итоге одно из них суд приговорил к 15,5 годам лишения свободы, второго — к 16 годам в исправительной колонии особого режима.