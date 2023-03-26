В Ижевске 20-летний водитель ВАЗа въехал в грузовик

Ижевск. Удмуртия. Травмами и разбитым автомобилем закончилась поездка по ночному Ижевску для двух молодых людей. В ночь на воскресенье в столице столкнулись ВАЗ и КамАЗ, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 25 марта около 22:45 на улице 10 лет Октября, напротив дома №48. 20-летний водитель трехдверной «Лады» по причинам, которые пока выясняются, совершил столкновение с грузовиком. Сам юноша и его 18-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.

На месте аварии отработали оперативные службы МЧС и скорой помощи, ведется работа по установлению обстоятельств произошедшего.