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В Ижевске 20-летний водитель ВАЗа въехал в грузовик

09:55, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске 20-летний водитель ВАЗа въехал в грузовик
09:55, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
116
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
116
0

Молодой человек и его 18-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Травмами и разбитым автомобилем закончилась поездка по ночному Ижевску для двух молодых людей. В ночь на воскресенье в столице столкнулись ВАЗ и КамАЗ, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 25 марта около 22:45 на улице 10 лет Октября, напротив дома №48. 20-летний водитель трехдверной «Лады» по причинам, которые пока выясняются, совершил столкновение с грузовиком. Сам юноша и его 18-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.

На месте аварии отработали оперативные службы МЧС и скорой помощи, ведется работа по установлению обстоятельств произошедшего.

09:55, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
116
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пострадавшие