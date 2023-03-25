Источник: в «Кадиллаке», учувствовавшем в массовом ДТП в Ижевске, находились взявшие его покататься автомойщики

Ижевск. Удмуртия. Источник «Сусанина», знакомый с ситуацией, сообщил, что в момент ДТП на улице Чугуевского в автомобиле «Кадиллак Эскалейд» находились работники автомойки, взявшие машину покататься.

«Оставили машину на мойке. Ребята, видимо, выпили после работы и решили покататься на машине. Чем всё это закончилось — известно», — рассказал источник.

Напомним, авария на улице Чугуевского произошла в ночь на 24 марта. Столкнулись три автомобиля: «Кадиллак Эскалейд», «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». В результате ДТП погиб водитель «Соляриса», который, по информации другого источника «Сусанина», работал пожарным в Ижевске.

Возбуждено уголовное дело.