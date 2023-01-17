При пожарах в Ижевске и Воткинске 16 января погибли двое мужчин

Ижевск. Удмуртия. В результате пожаров, произошедших 16 января в Ижевске и Воткинске, погибли два человека. По обоим случаям проводится проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Так, 16 января около 04:00 часов произошло возгорание в квартире по улице Клубная в Ижевске. В огне погиб 44-летний жилец квартиры. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное курение.

Сотрудники Воткинского межрайонного следственного отдела ведут проверку по факту гибели при пожаре 57-летнего мужчины. Возгорание произошло также 16 января в частном доме на улице Дружбы в Воткинске. Причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.

В обоих случаях произведены осмотры мест происшествия, опросы соседей и родственников погибших, назначены необходимые экспертизы.