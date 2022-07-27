Ребёнок на электросамокате сбил пенсионерку на тротуаре в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Юный самокатчик сбил пожилую женщину на тротуаре в Ижевске. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП случилось 27 июля около 00:40 у дома №304 «з» по улице Удмуртской. 12-летний ребёнок, управляя электросамокатом, наехал на 67-летнюю женщину. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована.

По факту проводится проверка, информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, для решения вопроса о привлечении родителей ребёнка к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП России «Ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».