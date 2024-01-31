Почти в три раза в 2023 году в Удмуртии выросло количество ДТП с участием СИМ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году увеличилось количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если в 2022 году было зарегистрировано 59 ДТП, то в 2023 году цифра выросла до 228. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Дмитрий Городилов.

Также выросло количество пострадавших — с 30 до 88. Два человека погибли. Обе аварии произошли в Ижевске — на набережной города и на улице Азина.

Чтобы решить эту проблему, сотрудники ГИБДД планируют продолжать вести пропаганду среди школьников и студентов.

Помимо этого, в планах реализовать проект школы вождения электросамокатов. Первый урок для школьников прошел осенью 2023 года у монумента Дружбы народов в Ижевске. На 2024 год уже запланирован комплекс мероприятий с каршеринговыми компаниями.

Также начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Наталья Тубылова сообщила, что обговаривается проект, с которым ГИБДД хочет обратиться в министерство образования и науки Удмуртии. К проблеме обращения детей с СИМ планируется подключить образовательные организации.

Наталья Тубылова пояснила, что в теплое время года ученики часто приезжают в школы на электросамокатах. И в таком случае хочется, чтобы образовательные организации контролировали мощность средств индивидуальной мобильности, которые въезжают на их территорию.