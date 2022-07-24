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Спасатели в Удмуртии помогли 10 застрявшим на острове людям перебраться на берег

10:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Спасатели в Удмуртии помогли 10 застрявшим на острове людям перебраться на берег
10:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
18
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#Кама
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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У плавсредства отдыхающих сломался мотор.

Сарапул. Удмуртия. Спасатели Удмуртии переправили на берег группу людей, застрявших на острове посреди Камы. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 23 июля. В 19:10 спасателям Сарапульского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о людях, оказавшихся на острове на Каме.

10 человек, двое из которых дети, на плавсредстве двигались по реке, когда у них сломался мотор. Течение прибило их к острову напротив деревни Усть-Сарапулка, с которого группа не могла выбраться самостоятельно.

Спасатели помогли людям переправиться на берег Камы и доставили плавсредство к населенному пункту.

Жителей Удмуртии просят помнить о правилах безопасности, особенно, если отдых запланирован на воде. В случае необходимости нужно сразу звонить по единому телефону спасения 112.

10:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
18
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#Кама