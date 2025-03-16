Воткинск. Удмуртия. В минувшую субботу, 15 марта, в службу 112 поступило сообщение о плывущем по Каме сооружении, напоминающим плавучий дом. На место оперативно выехали спасатели, сообщил председатель комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

В пяти километрах ниже по течению от Гольян спасатели обнаружили плавучую баню на понтоне. Сооружение зажало льдинами. Людей, как и следов их пребывания на борту не обнаружено.

К утру 16 марта владелец плавсредства не установлен. Информация передана в Нижнекамский район водных путей и судоходства для дальнейшего разбирательства.