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На Каме обнаружили плавучую баню, зажатую льдинами

10:37, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Каме обнаружили плавучую баню, зажатую льдинами
10:37, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#курьёз\n#Кама
Источник фото: t.me/AAShutkin
117
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Собственника пока установить не удалось.

Воткинск. Удмуртия. В минувшую субботу, 15 марта, в службу 112 поступило сообщение о плывущем по Каме сооружении, напоминающим плавучий дом. На место оперативно выехали спасатели, сообщил председатель комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

В пяти километрах ниже по течению от Гольян спасатели обнаружили плавучую баню на понтоне. Сооружение зажало льдинами. Людей, как и следов их пребывания на борту не обнаружено.

К утру 16 марта владелец плавсредства не установлен. Информация передана в Нижнекамский район водных путей и судоходства для дальнейшего разбирательства.

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10:37, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#курьёз\n#Кама