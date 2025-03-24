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В Удмуртии спасатели вытащили провалившуюся в Каму собаку

17:12, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии спасатели вытащили провалившуюся в Каму собаку
17:12, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#Андрей Шутов\n#МЧС Удмуртии\n#собака\n#спасение животных\n#тонкий лёд\n#Кама
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
16
0

Пёс не мог самостоятельно выбраться из воды.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 24 марта спасатели вытащили провалившегося в воду пса по кличке Шарик. Об этом в своём ТГ-канале сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Пёс провалился под лёд в районе центральной набережной около Скейт Парка. Он опирался передними лапами за край льдины, но самостоятельно выбраться из воды не мог. Один из спасателей в специальном костюме спустился в реку и помог Шарику выбраться на берег.

Сейчас псу ничего не угрожает.

Андрей Шуткин напоминает, что на льду уже опасно, поэтому лучше на него не выходить.


Видео: Поисково-спасательная служба Удмуртии

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17:12, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#Андрей Шутов\n#МЧС Удмуртии\n#собака\n#спасение животных\n#тонкий лёд\n#Кама