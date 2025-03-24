Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 24 марта спасатели вытащили провалившегося в воду пса по кличке Шарик. Об этом в своём ТГ-канале сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Пёс провалился под лёд в районе центральной набережной около Скейт Парка. Он опирался передними лапами за край льдины, но самостоятельно выбраться из воды не мог. Один из спасателей в специальном костюме спустился в реку и помог Шарику выбраться на берег.

Сейчас псу ничего не угрожает.

Андрей Шуткин напоминает, что на льду уже опасно, поэтому лучше на него не выходить.



Видео: Поисково-спасательная служба Удмуртии