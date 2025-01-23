Грузоподъёмность ледовой переправы под Сарапулом увеличили до 6 тонн

Сарапул. Удмуртия. Грузоподъёмность ледовой переправы через Каму по маршруту «Сарапул — Борок» увеличили до 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Напомним, в этом сезоне переправа заработала с 27 декабря. Январская оттепель не позволяла сразу пустить по ней крупнотоннажную технику. Так, транспорту в 5 тонн позволили двигаться по льду лишь пару дней назад.

Спасатели напоминают, что пересекать реку на автомобиле нужно только в специально оборудованных местах. При движении по ледовой переправе в целях безопасности нужно приоткрыть дверь и отстегнуть ремни.