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Грузоподъёмность ледовой переправы под Сарапулом увеличили до 6 тонн

11:35, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Грузоподъёмность ледовой переправы под Сарапулом увеличили до 6 тонн
11:35, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Удмуртия\n#Кама\n#переправа
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
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0

В МЧС напомнили о базовом уровне безопасности при проезде по льду реки.

Сарапул. Удмуртия. Грузоподъёмность ледовой переправы через Каму по маршруту «Сарапул — Борок» увеличили до 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Напомним, в этом сезоне переправа заработала с 27 декабря. Январская оттепель не позволяла сразу пустить по ней крупнотоннажную технику. Так, транспорту в 5 тонн позволили двигаться по льду лишь пару дней назад

Спасатели напоминают, что пересекать реку на автомобиле нужно только в специально оборудованных местах. При движении по ледовой переправе в целях безопасности нужно приоткрыть дверь и отстегнуть ремни.

11:35, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Удмуртия\n#Кама\n#переправа