Жителя Ижевска заподозрили в угоне такси

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска задержали по подозрению в угоне автомобиля такси. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в пятницу, 4 февраля.

Сообщается, что сотрудники угрозыска совместно с оперативниками ОП-1 УМВД России по Ижевску установили и задержали подозреваемого в совершении угона автомобиля стоимостью 1 млн 300 тыс. рублей. Им оказался 23-летний ранее не судимый местный житель.

Установлено, что ночью подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси. В ходе беседы с водителем молодой человек сообщил, что к оплате у него имеется только крупная денежная купюра. На одной из автозаправок водитель сделал остановку, чтобы разменять купюру. В это время пассажир сел за руль и скрылся. Он доехал до своего дома, машину бросил во дворе.

Задержали подозреваемого «по горячим следам». Автомобиль вернули владельцу. Уголовное дело возбудили по статье 166 УК России («Угон»).