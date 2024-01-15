Житель Воткинска угнал автомобиль, чтобы добраться на работу

Воткнск. Удмуртия. В Воткинске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратилась 64-летняя горожанка. Она сообщила, что оставила свой автомобиль на прогрев и зашла ненадолго домой. Выйдя на улицу, свою машину женщина уже не нашла.

Сотрудники ДПС по горячим следам нашли угнанный автомобиль на улице Максима Горького в Воткинске. За рулём был 47-летний сосед потерпевшей. Мужчина пояснил стражам порядка что замёрз и решил воспользоваться заведённым автомобилем, чтобы доехать до работы.

Освидетельствование показало, что угонщик был пьян.