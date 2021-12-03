Суд в Удмуртии признал незаконными земельные участки близ Камы

Они мешали жителям подойти к водоёму.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд Удмуртии по иску природоохранного прокурора признал незаконными 5 земельных участков на Каме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокуратура требовала признать незаконным образование участков, расположенных у Камы в деревне Зуевы Ключи Каракулинского района. Кроме того, в число требований входило освобождение береговой полосы и обеспечение доступа к ней.

Разбирательство в суде началось после обращения жителей Зуевых Ключей в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что пять спорных участков площадью более 12 тыс. кв. м. находятся в районе береговой полосы Нижнекамского водохранилища. Это, в свою очередь, нарушало требования Земельного и Водного кодексов России. Также нарушались права государства, являющегося владельцем водохранилища. Ущемлялись и права граждан, так как три из пяти объектов были ограждены — свободный доступ к воде оказался ограничен.

Суд требования прокурора удовлетворил полностью, решение в законную силу не вступило.