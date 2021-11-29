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В Ижевске при пожаре в частном доме погиб 88-летний пенсионер

17:45, 29 ноября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске при пожаре в частном доме погиб 88-летний пенсионер
17:45, 29 ноября, 2021
Андрей Поносов
341
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#Следственный комитет
Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по УР
341
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Пожилой мужчина проживал один.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка по факту гибели 88-летнего пенсионера при пожаре. Двухэтажный деревянный дом сгорел на улице Можарова, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Возгорание произошло около 06:00 28 ноября. По предварительной версии причиной пожара, который привел к смерти пожилого человека, стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. Хозяин дома жил один.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи опросили соседей и родственников погибшего, проводятся необходимые экспертизы.

17:45, 29 ноября, 2021
Андрей Поносов
341
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#Следственный комитет
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