В Ижевске при пожаре в частном доме погиб 88-летний пенсионер

Пожилой мужчина проживал один.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка по факту гибели 88-летнего пенсионера при пожаре. Двухэтажный деревянный дом сгорел на улице Можарова, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Возгорание произошло около 06:00 28 ноября. По предварительной версии причиной пожара, который привел к смерти пожилого человека, стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. Хозяин дома жил один.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи опросили соседей и родственников погибшего, проводятся необходимые экспертизы.