В отношении бывшего кандидата в депутаты Госдумы от Удмуртии Александра Сырова возбудили уголовное дело

Накануне, 16 ноября, он уже был допрошен как подозреваемый.

Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет возбудил в Ижевске уголовное дело в отношении бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Александра Сырова. Его подозревают в неуплате налогов на сумму более 40 млн рублей.

Постановление о возбуждении уголовного дела подписал руководитель Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Рустам Тугушев 16 ноября 2021 года — это связано с тем, что экс-кандидат в депутаты является действующим депутатом ижевской городской думы. Накануне его уже допросили в Следственном комитете как подозреваемого.

Следствие считает, что в период с апреля 2017 года по март 2020 года Александр Сыров, являясь директором ООО «Бастион», уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль. В общей сложности Сырову приписывают 40 375 776 рублей невыплаченных налогов.

Уклонение с его стороны, считает следствие, стало возможным благодаря внесению в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Налоговая проверка подтвердила, что в ООО «Бастион» имеются соответствующие нарушения.

Ряд экспертов и некоторые анонимные Телеграм-каналы считают, что Александр Сыров баллотировался в Госдуму для того, чтобы обезопасить себя от уголовного преследования, сохранить бизнес.

Напомним, на выборах в нижнюю палату Федерального собрания России Александр Сыров набрал более 25% голосов. 20 октября стало известно, что на предприятии, которым руководил бывший кандидат в депутаты, прошли обыски. В ноябре Сырова избрали руководителем фракции КПРФ в Гордуме Ижевска.