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Причиной ночного пожара на предприятии деревообработки в удмуртском селе Чур могло стать короткое замыкание

12:06, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Причиной ночного пожара на предприятии деревообработки в удмуртском селе Чур могло стать короткое замыкание
12:06, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
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Такую предварительную версию озвучили в МЧС.

Ижевск. Удмуртия. Предварительной причиной пожара в ночь с 10 на 11 ноября в селе Чур Якшур-Бодинского района Удмуртии могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Предварительная причина пожара — недостаток конструкции изготовления электрооборудования электрощитка (короткое замыкание) на одном из станков предприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 10 ноября сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера. К приезду первых пожарно-спасательных подразделений горели два здания ангарного типа и складское здание пеноблочного типа. В результате был объявлен повышенный ранг пожара. Пожар тушили пять звеньев газодымозащитной службы, с двух точек установлены пожарно-насосные станции на водоисточники: с реки Чур и котлована, расположенного на промышленной территории объекта. Для помощи также прибыл пожарный поезд ВПК «Ижевский отряд ведомственной охраны филиала России на ГЖД». Для бесперебойной подачи воды к месту пожара было проложено три магистральные линии.

В 01:50 11 ноября пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

12:06, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
155
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар
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