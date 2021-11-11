Ночной пожар в Удмуртии, борьба с фейками о ковиде в России и мирный договор с Японией: новости к этому часу

О чём написали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Холодное утро четверга, 11 ноября, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей Удмуртии, страны и мира.

Техногенный пожар

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии ликвидировали техногенный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.

Сообщается, что 10 ноября в 19:19 от очевидца поступило сообщение по ЦОВ «Система 112» о пожаре в селе Чур Якшур-Бодьинского района на территории компании, занимающейся деревообработкой. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, происходило горение трёх строений.

Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу вызова, был направлен пожарный поезд.

В 21:09 объявлена локализация пожара на площади 1100 кв. м.

В 21:55 – ликвидация открытого горения.

В 01:50 11 ноября 2021 объявлена полная ликвидация пожара.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий задействовано от РСЧС 56 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 11 единиц техники.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели.

Гололёд и гололедица

В Ижевск пришли морозы. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, уже 106 тонн противогололёдного материала на устранение зимней скользкости израсходовали в городе.

В ночь с 9 на 10 ноября на улицах города работали 30 единиц техники предприятий благоустройства. Подрядчики с помощью комбинированных дорожных машин, тракторов сначала проводили обработку от наледи проезжей части, тротуаров во всех районах города. Затем спецтехника использовалась для подметания дорожного покрытия, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта.

На устранение зимней скользкости израсходовано 106 тонн противогололедных материалов, ими, в первую очередь, обработаны магистрали, по которым движется общественный транспорт, зоны пешеходных переходов, тротуары и остановочные комплексы.

Днём 10 ноября работы по содержанию улично-дорожной сети города, устранению гололеда продолжились. Работали 64 единицы техники предприятий благоустройства, 69 дорожных рабочих.

Борьба с фейками

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором граждане могут сообщать о распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе, а также об игнорировании санитарных правил. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Петров отметил, что практически каждый день возникают ситуации, когда многие граждане и учреждения «демонстративно игнорируют санитарные ограничения и правила, ставя под удар ведущуюся борьбу с опасной болезнью».

Учитывая важность борьбы с коронавирусом и соблюдения принимаемых государством мер сдерживания заболеваемости, по мнению собеседника RT, «представляется целесообразным создание доступного инструмента для народного контроля» за исполнением предписаний, связанных с пандемией.

«В частности, прошу вас оценить идею создания на базе сервиса «Госуслуги» раздела, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией», — говорится в тексте обращения.

По его словам, данный сервис поможет «снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».

Мир я Японией

Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет развивать курс на взаимовыгодные отношения с Россией и продолжит работу по заключению мирного договора. Об этом сообщает RT.

«Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон», — приводит РИА Новости слова Хаяси на пресс-конференции.

Он отметил, что проблему подписания мирного договора между странами нельзя перекладывать на следующие поколения. По его словам, Япония продолжит диалог на данном направлении на основании существующих договорённостей.

Напомним, после окончания Второй Мировой войны Россия и Япония так и не подписали официального мирного договора. До настоящего времени действует лишь подписанная 19 октября 1956 года в Москве Совместная декларация СССР и Японии о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений.