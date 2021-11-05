Заключённый в Удмуртии получил штраф за татуировку запрещённой организации

Они были расположены на грудной клетке и под ключицами.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осуждённый получил штраф за татуировки АУЕ (запрещённое в России экстремистское движение) на своём теле. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда Удмуртской Республики.

В сентябре-октябре 2021 года прокуратура проводила проверку из-за публичной демонстрации символики экстремистской организации. У 28-летнего жителя Ижевска, с сентября 2018 года отбывавшего срок, выявили татуировки, похожие на символику запрещённого движения АУЕ. Они были расположены на грудной клетке и под ключицами.

Прокуратура посчитала, что татуировки мужчины были видны не менее 80 осуждённым из его отряда, а в таком случае получается, что он публично демонстрировал воровские звёзды, являющиеся символом АУЕ. Суд посчитал, что собранные надзорным ведомством доказательств достаточно для привлечения осуждённого к административной ответственности.

В суде мужчина вину признал, отягчающих обстоятельств выявлено не было, поэтому ему по части 1 статьи 20.3 КоАП России («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций») назначили штраф 1 000 рублей.