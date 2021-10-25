В Ижевске уничтожили 88 голов птиц, больных высокопатогенным гриппом

Специалисты принимают меры для предотвращения распространения заболевания по региону.
Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне Люлли уничтожили 88 голов птиц, которые были заражены «птичьим гриппом». Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
РНК опасного вируса выявили в пробах материала от умершей курицы. В результате дальнейших исследований специалисты выявили генетический материал вируса H5N1, более известный как «птичий грипп».
В месте пребывания заболевшей курицы выявили смерть 33 голов птиц, ещё 55 были изъяты и в дальнейшем уничтожены.
Сейчас специалисты принимают меры для предотвращения распространения заболевания по региону.
Напомним, гибель птиц началась ещё 16 октября. Ветеринарам о заражении стало известно лишь через несколько дней после первого случая, когда пало всё поголовье.
Кроме того, ранее в Удмуртии выявили геном вируса африканской чумы свиней. Партия заражённого мяса поступила из Саратова.