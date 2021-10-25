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В Ижевске уничтожили 88 голов птиц, больных высокопатогенным гриппом

17:40, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске уничтожили 88 голов птиц, больных высокопатогенным гриппом
17:40, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#птичий грипп
Фото: unsplash.com
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Специалисты принимают меры для предотвращения распространения заболевания по региону.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне Люлли уничтожили 88 голов птиц, которые были заражены «птичьим гриппом». Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

РНК опасного вируса выявили в пробах материала от умершей курицы. В результате дальнейших исследований специалисты выявили генетический материал вируса H5N1, более известный как «птичий грипп». 

В месте пребывания заболевшей курицы выявили смерть 33 голов птиц, ещё 55 были изъяты и в дальнейшем уничтожены. 

Сейчас специалисты принимают меры для предотвращения распространения заболевания по региону.

Напомним, гибель птиц началась ещё 16 октября. Ветеринарам о заражении стало известно лишь через несколько дней после первого случая, когда пало всё поголовье. 

Кроме того, ранее в Удмуртии выявили геном вируса африканской чумы свиней. Партия заражённого мяса поступила из Саратова.

17:40, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
120
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#птичий грипп
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