В Удмуртии в свиной вырезке нашли геном вируса африканской чумы свиней

Ветеринарная служба проводит ряд санитарных мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в свиной вырезке из Саратова выявили геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В сентябре 2021 года специалисты провели исследования четырёх проб свиной вырезки производства ООО «САРПРОДТРЕЙД» из Саратова. По результатам анализов был выявлен геном вируса АЧС.

Специалисты государственной ветеринарной службы на одном из предприятий в Удмуртии отобрали заражённую продукцию. Она поступила в регион 24 сентября 2021 года. Вес замороженной вырезки составил 345 кг. Поставки в Саратов осуществляла ООО «АПК «АгроФуд» из города Губкин, Белгородская область.

Сейчас ветеринарная служба Удмуртии проводит ряд санитарных мероприятий в соответствии с правилами, утверждёнными Минсельхозом России. Их цель — предотвратить распространение заразы и ликвидировать её очаги.

Напомним, в конце декабря 2020 года в южных районах Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней в Татарстане. Его сняли лишь в конце июня 2021 года.

Кроме того, в феврале текущего года в одном из магазинов Воткинска обнаружили паштет с вирусом АЧС. Продукция поступила в регион из Белгорода. Позже на одной из ярмарок выявили колбасу с геном вируса АЧС. Почти кг кг продукта, поступившего из Липецкой области, пришлось уничтожить.