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Вертолёт санавиации совершил аварийную посадку на территории РКБ № 1 в Ижевске

13:40, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
Вертолёт санавиации совершил аварийную посадку на территории РКБ № 1 в Ижевске
13:40, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
506
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа
Фото: ИГГС (Александр Исмагилов)
506
0

Машина приземлилась на крышу хозпостройки.

Ижевск. Удмуртия. На территории РКБ № 1 в Ижевске аварийную посадку совершил вертолёт санитарной авиации. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Подробностей происшествия пока нет. На снимках горожан в социальных сетях видно, что машина приземлилась на крышу кирпичной постройки на территории больничного комплекса. На месте работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Пациент, которого доставлял вертолёт был госпитализирован в отделение по профилю заболевания. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

13:40, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
506
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа
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