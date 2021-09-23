Вертолёт санавиации совершил аварийную посадку на территории РКБ № 1 в Ижевске

Машина приземлилась на крышу хозпостройки.





Ижевск. Удмуртия. На территории РКБ № 1 в Ижевске аварийную посадку совершил вертолёт санитарной авиации. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Подробностей происшествия пока нет. На снимках горожан в социальных сетях видно, что машина приземлилась на крышу кирпичной постройки на территории больничного комплекса. На месте работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Пациент, которого доставлял вертолёт был госпитализирован в отделение по профилю заболевания. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.