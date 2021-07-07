В Удмуртии служебная собака помогла найти пропавшую женщину

Поиски шли 1,5 часа.

Каркалай. Удмуртия. В Удмуртии разыскиваемую женщину удалось найти с помощью служебной собаки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

В Увинском районе к поиску пропавшей, которой сутки не было дома, привлекли кинологическую службу из исправительной колонии №3.

С помощью вещей женщины служебному псу по кличке Гранат удалось взять направление следа. Собака работала 1,5 часа. За ней шли полицейские, сотрудники колонии и местные жители. Гранат привел поисково-спасательную группу в лес к роднику. Недалеко от воды люди нашли пропавшую женщину. Ее доставили домой.