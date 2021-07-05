В Удмуртии погиб мужчина, задохнувшись выхлопными газами в колодце

Пытавшийся спасти его сын попал в больницу.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Кетул Завьяловского района Удмуртии погиб мужчина на расчистке колодца. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

Мужчина чистил колодец от ила с помощью мотопилы, опустив её на дно. При этом он сам находился в скважине. От скопившихся выхлопных газов мужчина потерял сознание и упал. Пришедший на помощь сын тоже лишился чувств.

К моменту прибытия спасателей молодого человека из колодца вытащил сосед. Прибывшие спасатели спустились в скважину за вторым пострадавшим и подняли его на поверхность. Мужчина, к сожалению, скончался.

Сына погибшего доставили в больницу. Пришедшему ему на помощь мужчине оказали медицинскую помощь.

Спасатели напоминают, что при работе в колодцах необходимо применять страховочные привязи и страхующие канаты, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Работать необходимо бригадой из нескольких человек, часть из которых должна быть на поверхности.