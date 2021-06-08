Иностранец был готов заплатить 100 тысяч рублей за вид на жительство в России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор гражданину Азербайджана за взятку сотруднику ФСБ. 35-летний иностранец пытался незаконно получить право проживать на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента по Удмуртской Республике.

35-летний азербайджанец решил пойти на преступление после того, как ему отказали в получении вида на жительство в России. Чтобы получить заветный документ, мужчина предложил взятку в 100 тысяч рублей одному из сотрудников управления Федеральной службы безопасности по Удмуртии. Иностранца задержали, когда он передавал должностному лицу аванс в размере 50 тысяч.

В суде гражданин Азербайджана раскаялся в своем поступке, кроме того, в качестве смягчающих обстоятельств ему были зачтены явка с повинной и наличие маленького ребенка. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.